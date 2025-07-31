Bu kayıpların önüne geçmek için sivil toplum kuruluşları da seferber olurken, Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) önemli bir mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Baki Özdoğan, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının doğamıza verdiği zararlara dikkat çekerek, doğayı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. “KAMFOD olarak, doğayı ve ormanlarımızı koruma bilinciyle hareket ediyor, yangınlarla mücadelede görev alan itfaiye ekiplerimizin yanında yer alıyoruz” diyen Özdoğan, “Doğadaki her canlının sesi olmak ve farkındalık yaratmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Yangın Mücadelesinde Destek Çağrısı

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve daha geniş kitleleri bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Başkan Özdoğan, tüm doğa severleri ve vatandaşları, yeşilin korunması için dayanışmaya davet etti.

KAMFOD’un Sorumluluk Vurgusu

“Her yıl yüreğimizi yakan orman yangınlarına karşı birlik olmalıyız” mesajını veren KAMFOD, yangınlara müdahalede ve sonrasında gereken desteklerin sağlanması noktasında da aktif rol almaya devam edeceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş’ta doğaya ve çevreye duyarlı bir toplumsal hareket yaratmayı hedefleyen KAMFOD’un çağrısı, önümüzdeki günlerde daha da önem kazanacak gibi görünüyor.