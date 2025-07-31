Aile Yılı kapsamında “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenecek fuarda; Türkiye’nin sevilen sanatçılarının katılımıyla düzenlenecek konserler, alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, gençlere özel oyun alanları, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve çocuk kitapları fuarı katılımcılarla buluşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından geçtiğimiz yıl yeniden hayata geçirilen Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da dolu dolu bir içerikle ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) ev sahipliğinde düzenlenecek fuar, her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek etkinliklere sahne olacak. “Ailecek Fuardayız” temasıyla organize edilen fuar, şehirde sosyal ve kültürel hayatı canlandırarak ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olacak.

7’den 70’e Hitap Eden Etkinlikler

Fuar süresince çocuklara yönelik özel oyun alanları ve etkinlikler, çeşitli alışveriş stantları, deneyim atölyeleri, gençlere özel oyun alanları, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve çocuk kitapları fuarı gibi birçok içerik ziyaretçilerle buluşturulacak. Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerinin tanıtılmasının yanı sıra şehrin sosyal hayatına katkı sağlamayı amaçlayan fuar, aynı zamanda eğitici ve eğlenceli atölyelerle her yaş grubuna hitap edecek.

Türkiye’nin Sevilen Sesleri KAFUM’da Sahne Alacak

Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tamamen sponsorların destekleriyle düzenlenecek konserler olacak. Türkiye’nin sevilen sanatçıları Kahramanmaraşlılarla buluşacak. 1 Ağustos’ta Ceza ile başlayacak müzik şöleni, 2 Ağustos Sakiler, 4 Ağustos Burak Bayram, 6 Ağustos İsmail Altunsaray, 7 Ağustos Bayhan, 8 Ağustos Murat Kekilli, 9 Ağustos Merve Özbey, 11 Ağustos Grup Sıra, 13 Ağustos Mithat Körler, 14 Ağustos Süleyman Güçlü ve Furkan Pehlivan, 15 Ağustos Mehmet Erdem, 16 Ağustos İkilem, 18 Ağustos “Oldu O Zaman”, 20 Ağustos Hatice Gökçeli, 21 Ağustos Muhammed Ali Uçar, 22 Ağustos Buray, 23 Ağustos Mustafa Ceceli, 25 Ağustos Mahmut Tuncer, 26 Ağustos Mehmet Hacıbebekoğlu, 27 Ağustos Serkan Kaya, 28 Ağustos Kemal Kutlu, 29 Ağustos Resul Dindar ve 30 Ağustos’ta Gökhan Türkmen konseriyle devam edecek. Fuar boyunca her akşam binlerce kişiyi bir araya getirecek konserlerde sanatçılar, en sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar için seslendirecek.

Çocuklar Eğlenceye Doyacak

Fuar boyunca her gün 16.00 – 22.00 saatleri arasında gençlere ve çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. Zeka ve beceri oyun grupları, 8D sinema aracı, eğlenceli yarışmalar, şişme oyun alanları, illüzyon gösterileri, şişme maskotlar, jonglör şovları, balon katlama atölyeleri, el kuklası gösterileri ve köpük balon gösterileriyle çocuklar keyifli vakit geçirecek. Ayrıca her gün fuar alanında sahne alacak Minyatür Murat da renkli gösterileriyle çocuklarla buluşacak.

Tiyatro, Yarışma, Söyleşi, Dans ve Daha Fazlası Fuarda

Etkinlik takvimi kapsamında; 3 Ağustos’ta çocukların sevgilisi “Rafadan Tayfa” fuar sahnesinde olacak. 5, 12, 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde Mehmet Ercan sunumuyla “Aileler Yarışıyor” programı düzenlenecek ve ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak. 10 Ağustos’ta çocuklara yönelik eğlenceli “Kukuli” gösterisi sahnelenecek. 12 Ağustos’ta ise Zekeriya Efiloğlu, “Aile İçi İletişim” konulu bir konferansla katılımcılarla buluşacak. 19 Ağustos’ta Sıtkı Aslanhan, “Bu Çağda Aile Olmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. 24 Ağustos’ta “Karacaoğlan Âşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı” programı ile halk edebiyatının güçlü sesi yaşatılacak. 28 Ağustos’ta ise “Kafkas Kültür Derneği Gösterisi” fuar atmosferine kültürel bir renk katacak