Dünyanın en popüler gastronomi platformlarından biri olan TasteAtlas, geleneksel Maraş Dondurması’nı “Dünyanın En İyi Soğuk Tatlısı” olarak ilan etti. Yüzlerce yerel ve geleneksel lezzetin değerlendirildiği küresel listede zirveye oturan Maraş Dondurması; kendine özgü kıvamı, dayanıklılığı, kesilme şekli ve eşsiz sunumuyla dikkat çekti.

Yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen Maraş Dondurması, sadece bir tatlı olarak değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel zenginliğinin ve üretim gücünün bir simgesi olarak da öne çıkıyor. Coğrafi işareti Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na ait olan bu eşsiz lezzet, artık küresel ölçekte kabul görmüş bir gastronomi markasına dönüşmüş durumda.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şu açıklamalarda bulundu: “Maraş Dondurması’nın dünyanın en iyi soğuk tatlısı seçilmesi, sadece bir lezzetin değil, Kahramanmaraş’ın emeğinin, kültürünün ve üretim gücünün dünyaca tescillenmesidir. Bu başarı, yüz yıllardır sürdürülen geleneksel üretim anlayışının, coğrafi işaretleme sürecimizin ve markalaşma vizyonumuzun doğal bir sonucudur. Bundan sonraki hedefimiz, Maraş Dondurması’nı sadece tatlı bir ürün olarak değil, Türkiye’nin gastronomideki küresel yüzlerinden biri haline getirmek. Bu gurur hepimizin.”