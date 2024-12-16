Olay, Bahçelievler Mahallesi Melikşah Sokak'taki müstakil bir evde gerçekleşti.

Evinde yalnız yaşayan İnal’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede, yaşlı adamın yerde hareketsiz şekilde yatmakta olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri, İnal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk bulgular, İnal’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği yönünde.

Mustafa İnal’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soba kullanımında dikkatli olunması ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirler alınması gerektiği konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, karbonmonoksit gazının renk, koku ve tadı olmadığından, bu tür kazaların önlenmesi için soba ve diğer gazlı aletlerin düzenli kontrol edilmesi önem arz ettiğini belirtti.