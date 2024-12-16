Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik faaliyet ve projelerine hız kesmeden devam ediyor. Eğitim alanındaki desteklerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Şehir merkezi ve ilçelerde Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerde, ücretsiz TYT deneme sınavı düzenlendi. Öğrencilerin sınav sürecine daha bilinçli bir şekilde hazırlanmasını amaçlayan bu uygulama, gençler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. KAMEK tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, sınav tarihine kadar toplam 30 ücretsiz deneme sınavı düzenlenecek. Planlanan bu sınavların 18’i TYT, 12’si ise AYT formatında olacak. Kütüphanelerde sunulan bu hizmetin, gençlerin başarı grafiğini yükseltmede önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Gençlerden Teşekkür Mesajı

Ücretsiz deneme sınavları hizmetinden yararlanan öğrenciler, sınav stresiyle başa çıkmada ve bilgilerini ölçmede bu çalışmanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. Gençler, bu destek için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.

Sınava Kadar 30 Farklı Deneme

KAMEK Mesleki Eğitim Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “KAMEK bünyesinde düzenlediğimiz ücretsiz deneme sınavlarının bugün ilkini gerçekleştirdik. Sınav tarihine kadar tüm ilçelerimizdeki kütüphanelerimizde 18 TYT ve 12 AYT deneme sınavı düzenleyeceğiz. Bugün de toplam bin öğrencimiz bu sınavlara katıldı. Özellikle kırsaldaki öğrencilerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Dershane veya etüt merkezlerine gitme fırsatı olmayan öğrenciler için bu sınavlar çok değerli. YKS formatına en yakın düzeyde sorular hazırladık. Bu noktada uzman ekiplerimiz ince eleyip sık dokudu” dedi.

“Bizlere Katkı Sağlayacağına İnanıyorum”

Deneme sınavına katılan Sudenurİncinaz, “Bu sene mezuna kaldım, üniversite sınavlarına yeniden hazırlanıyorum. Bugün de Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği deneme sınavına katıldım. Çok güzel bir ortam sağlanmıştı, tıpkı gerçek sınav gibiydi. Önümüzdeki süreçte düzenlenecek denemelere de katılmayı düşünüyorum. Bu denemeler sınavlara hazırlık sürecinde bizlere büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu. Mustafa Gürün de, “Bugün Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği deneme sınavına katıldım. Çok güzel geçti, soruları beğendim. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için böyle bir hizmet sunulması çok güzel” dedi.

“Üniversiteye Hazırlananlar İçin Çok Güzel Bir Hizmet”

12. sınıf öğrencisi AyşenazAkgemci, “Bu sene hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. Bugün de Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği deneme sınavına geldim. Dershanelerin yaptığı deneme sınavlarına herkes katılma fırsatı bulamıyor ancak Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bizler için ücretsiz deneme sınavları düzenliyor. Bu bizim için çok değerli. Bu sınavların çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu hizmetin tüm kütüphanelerde olması da çok güzel. Herkes katılabiliyor böylece” ifadelerini kullandı.