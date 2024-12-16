Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gönüllü Gençlik Hareketi, sosyal dayanışma ve çocuklara yönelik destek çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gönüllü gençler, yetim çocuklarla düzenledikleri dostluk maçıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Halı sahada düzenlenen etkinlikte, gönüllü gençler ile yetim çocuklar futbol maçı yaparak keyifli anlar yaşadı. Maç boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocukların neşesi ve heyecanı adeta tüm sahayı kapladı. Çocukların gözlerinden okunan mutluluk, etkinliğin amacına ulaştığını gözler önüne serdi.

Başkan Fırat Görgel de Etkinliğe Katıldı

Müsabakayı yakından takip eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, maçın ardından çocuklar ve gönüllü gençlerle bir araya geldi. Başkan Görgel, gençlerle sohbet ederek fikir ve önerilerini dinledi. Ayrıca, yetim çocuklara moral veren bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını belirtti. Başkan Görgel, “Bugün Büyükşehir Belediyemizin gönüllü gençleri, yetim yavrularımızla halı saha maçında bir araya geldi. Çok güzel bir müsabaka oldu. Bizler de bu keyifli müsabakayı takip etme fırsatı bulduk. Sosyal sorumluluk çerçevesinde her hafta bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bizim için de keyifli bir gün oldu. Programda emeği geçen Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza ve gönüllü gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İyilikte Yarışmaya Devam

Gönüllü Gençlik Hareketi Sorumlusu Galip İslamoğlu, “Bugün gönüllü gençlerimiz ve yetim kardeşlerimiz dostluk maçında bir araya geldi. Kazanan yine iyilik oldu. İyilikte yarışmaya devam ediyoruz” diye konuştu. Gönüllü Gençlik Hareketi üyesi Alparslan Erzurumlu, “Bugün çok değerli kardeşlerimizle birlikte halı saha maçı düzenledik. Çok keyifliydi. Onların mutluluğuna şahit olmak bizleri de çok mutlu etti” dedi. Ahmet Eren, “Bugün abilerimizle birlikte çok güzel bir maç yaptık, çok keyif aldık. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” derken İsmail Cihan da, “Abilerimizle çok keyifli bir maç yaptık, çok mutlu olduk” cümlelerini kaydetti.