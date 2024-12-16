Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin farklı bölgelerinde düzenlediği istişare ziyaretlerine bir yenisini daha ekleyerek Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam da katıldı. Elmalar Mahallesi sakinleriyle samimi bir ortamda buluşan Başkan Görgel, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Görüşmeler sırasında, mahallede gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler veren Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Elmalar’a Yatırım Müjdeleri

Buluşmada, Büyükşehir Belediyesinin Elmalar Mahallesi’ndeki mevcut ve gelecekteki projeleri masaya yatırıldı. Başkan Görgel, mahallede altyapıdan çevre düzenlemelerine, ulaşım projelerinden sosyal tesislere kadar birçok alanda gerçekleştirilen ve planlanan hizmetler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bölge halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni projelerin de kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini müjdeledi.

Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Yerine Getiriyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Hiçbir zaman vatandaşlarımıza tutamayacağımız sözü vermedik. Hamdolsun verdiğimiz her sözü de tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Elmalar için verdiğimiz tüm sözleri de bir bir yerine getirecek ve mahallemizin standardını artıracağız. 2025 yılının yaz ayında programımız çerçevesinde Elmalar’ın yolunun yapımına ve bu yol üzerindeki sanat yapılarının inşasına başlayacağız. Hemşehrilerimizin talep ve istekleri, alt ve üstyapısıyla daha iyi yerleşim yerleriyle vatandaşlarımızın hayat standartlarını artırmak öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda da yoğun bir gayretle çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.