Termal suyun doğal şifa kaynağı olarak kabul edildiği bu eşsiz tesis, hem bölge halkına hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlere sağlık ve huzur sunuyor.

Doğal Şifayla Tedavi İmkânı

Kaplıcalar, özellikle romatizmal hastalıklar, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve cilt sorunları gibi hastalıkların tedavisinde doktorlar tarafından öneriliyor. SGK desteğiyle gelen hastalar, 21 seans düzenli kaplıca tedavisi alarak bu eşsiz şifa kaynağından faydalanabiliyor. Tedavi sürecinde SGK’nın konaklama ve kaplıca masraflarının bir kısmını karşılaması, ekonomik anlamda da büyük bir destek sağlıyor.

“Türkiye’nin Dört Bir Yanından Misafir Ağırlıyoruz”

Tesis yöneticisi Ali Cesur Kaçmaz, kaplıcaların ulusal çapta bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“16 farklı şehirden gelen misafirlerimizi burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Tesisimizin Türkiye genelinde tercih edilmesi bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Hastanelerde doktorların uygun görmesi durumunda SGK destekli olarak hastalarımıza hizmet sunuyoruz. 43 derecelik termal suyumuz, özellikle kış aylarında hastalarımıza şifa oluyor.”

Sağlık Turizmine Katkı

Kaplıcalar, yalnızca yerel halk için değil, sağlık turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahip. Çevredeki konaklama tesisleriyle entegre çalışan kaplıca işletmesi, hem hastalara hem de eşlik eden yakınlarına konforlu bir tedavi süreci sunuyor. Termal suyun tedavi edici özelliklerinin yanı sıra, bölgenin doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferi de burayı ziyaret edenler için büyük bir artı oluşturuyor.

Kahramanmaraş’a Ekonomik Canlılık

Ilıca Kaplıcaları’nın SGK destekli tedavi merkezi haline gelmesi, bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Hem sağlık turizmi hem de yerel işletmelerin hareketlenmesiyle birlikte, Ilıca Mahallesi bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. Özellikle kış aylarında artan ziyaretçi sayısı, bölgedeki otel, pansiyon ve restoranların doluluk oranlarını yükseltiyor.

Vatandaşlar Memnun

Kaplıcadan faydalanan vatandaşlar, bu hizmetin hayatlarını kolaylaştırdığını dile getiriyor. Bir hasta, deneyimini şu sözlerle paylaştı: “Doktorumun yönlendirmesiyle buraya geldim ve çok memnun kaldım. Tedavim sırasında hem sağlığımı kazandım hem de SGK desteği sayesinde maddi anlamda zorlanmadım.”

Uzmanlardan Kaplıca Önerisi

Tıbbi uzmanlar da termal suyun tedavi edici özelliklerini vurguluyor. “Kaplıca tedavisi, özellikle kronik ağrıları olan veya romatizma gibi rahatsızlıklarla mücadele eden hastalar için oldukça etkili bir yöntem. SGK destekli bu tür hizmetler, halkın sağlığa erişimini kolaylaştırıyor,” diyor bir fizik tedavi uzmanı.

Bölgenin Geleceği Parlak

Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları, SGK desteğiyle bir sağlık merkezi olmanın ötesine geçerek bölgesel kalkınmanın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Yetkililer, bu tür projelerin hem sağlık hizmetleri açısından hem de turizm ve ekonomi alanlarında sürdürülebilir bir gelişime katkı sağladığını belirtiyor.

Kaplıcaları ziyaret edenler, hem beden hem de ruh sağlığına iyi gelen bu deneyimi yaşarken, bölgenin doğal güzelliklerini de keşfetme şansı buluyor. Kahramanmaraş Ilıca Kaplıcaları, hem sağlık hem de huzurun adresi olarak dikkat çekmeye devam ediyor.