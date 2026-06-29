İstanbul’da gerçekleşen buluşma, hem konser atmosferiyle magazin dünyasında yankı buldu.

Efsane grup Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda sahne aldı.

“Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour” kapsamında İstanbul'u salladı.

33 yıl aradan sonra İstanbul sahnesine çıkan grup zirveye oturdu.

Habib Aytekin’den sahne arkasında özel anlar

Ünlü magazinci Habib Aytekin, konser öncesinde ve kulis alanında gerçekleştirdiği özel röportajla dikkatleri üzerine çekti.

Samimi tavırlarıyla bilinen Habib Aytekin, grup üyeleriyle yaptığı sohbet sırasında şu ifadelere yer verdi:

“Sizi İstanbul’da ağırlamak büyük bir gurur, Türkiye sizi çok seviyor” ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında yaşanan sıcak diyaloglar ise kulis ortamına damga vurdu.

Habib Aytekin’in hayranlığını gizlememesi üzerine grup üyeleri gülümseyerek karşılık verdi.

Klaus Meine’den İstanbul’a özel mesaj

Grubun solisti Klaus Meine, İstanbul konseri öncesinde yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Uzun yıllar sonra İstanbul’a dönmek bizim için çok özel. Bu şehirde yeniden sahne almak ve 60 yıllık yolculuğumuzu burada kutlamak büyük bir mutluluk” dedi.

Klaus Meine ayrıca, grubun geçmişten bugüne uzanan müzik serüvenine de değinerek, “Bir zamanlar küçük bir grup olarak Avrupa’yı dolaşıyorduk. Bugün ise İstanbul gibi dev bir sahnede hayranlarımızla buluşmak bizim için hayalin ötesinde” dedi.

Efsane şarkılarla unutulmaz gece

Konser repertuvarında “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “No One Like You” ve “Coming Home” gibi efsane parçalar yer aldı.

Binlerce kişi, stadyumu doldurarak gruba hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne performansı, ışık şovları ve seyirci etkileşimiyle gece adeta bir rock festivali atmosferine dönüştü.

Özellikle “Wind of Change” performansı sırasında tüm stadyumun tek bir ses oldu.

Gecenin en duygusal anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Habib Aytekin röportajı magazin gündemini salladı

Ünlü magazinci Habib Aytekin’in gerçekleştirdiği özel röportaj ise konser kadar konuşuldu.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler kısa sürede viral oldu.

Birçok kullanıcı “yılın en samimi röportajı” yorumunda bulundu.

Habib Aytekin’in hem sahne önünde yakaladığı kareler sosyal medyayı salladı.

Scorpions hayranları tarafından Habib Aytekin tam not aldı.

Magazin dünyasında ise bu özel buluşma “yılın en güçlü müzik röportajı” olarak değerlendirildi.

Habib Aytekin’in imzasını taşıyan bu özel röportaj, hem Türkiye’de hem de uluslararası müzik çevrelerinde yankı buldu.