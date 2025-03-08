Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak ve şehir içi ulaşımı daha erişilebilir hale getirmek adına yeni projeleri hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi’ne ulaşım sağlayacak 82/B numaralı otobüs hattını vatandaşların hizmetine sunuyor. Yeni hat, mahalle sakinlerinin şehir merkezi ile bağlantısını güçlendirecek ve ulaşımı daha konforlu hale getirecek.

Güzergâh ve Hareket Saatleri

82/B numaralı otobüs hattı, şehir merkezindeki Köy Garajı durağından hareket ederek Şelale Park, Eski İtfaiye, Diş Hastanesi ve Sanayi güzergâhını takip edip Elmalar Mahallesi’ne ulaşım sağlayacak. Yeni hattın hayata geçirilmesiyle birlikte mahalledeki vatandaşlar, şehir merkezine daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

Yapılan açıklamada, vatandaşların, 82/B numaralı hattın güzergâhı ve araç hareket saatleri hakkında detaylı bilgilere https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri internet adresinden ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca vatandaşların toplu taşımaya ilişkin her türlü soru ve görüşlerini iletebilecekleri 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp danışma hattının da aktif olduğu vurgulandı.