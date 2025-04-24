Büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen kutlamalar gerçekten bir bayram havasında geçerken minikler hem doyasıya eğlendi hemde eğlendirdi.

Özellikle Akedaş İlkokulu öğrencileri Kafkas dansları ve bayrak temalı gösterileriyle seyircilerden tam not alırken seyircilerin gururlandığı sahnelerde duygusal anlar yaşanmasına sebebiyet verdi.

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Dulkadiroğlu’nda 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Makamı Merve Nida Sarp’a Emanet Edildi Dulkadiroğlu’nda 23 Nisan Coşkusu: Başkanlık Makamı Merve Nida Sarp’a Emanet Edildi

Kafkas gösterileri sırasında Türk bayrağı ile gösterisini tamamlayan Akedaş İlkokulu öğrencisi küçük Ali Mert Gümüş bayrak gösterisi büyük ilgi topladı ve seyircilerin ilgi odağı oldu.

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Akedaş İlkokulu gösterisi ile EXPO alanındaki kutlamalara ayrı bir güzellik kattığı içinde öğretmen ve öğrencilerinin de alkışı hak ettiğini de belirtmek gerekir. 

 