Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle kültür ve sanatseverlere hitap etmeye devam ediyor. Etkinliklerin son halkasında, Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla sahnelenen “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı yetişkin tiyatrosu büyük beğeni topladı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterisi, çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi. Nurdan Albamya İnce’nin yazıp oynadığı oyun, hem sahne performansı hem de verdiği güçlü mesajlarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Filistin halkının yaşadığı insanlık dramını sahneye taşıyan bu anlamlı oyun, sanatın toplumsal sorunlara ayna tutma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu tür farkındalık projeleriyle sadece bir yerel yönetim olmanın ötesine geçerek, toplumsal bilince katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Katılımcılardan Tam Not

Oyuna yoğun ilgi gösteren izleyiciler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu tür anlamlı etkinlikler düzenlemesinin önemine vurgu yapan katılımcılar, özellikle Filistin meselesine dikkat çeken bir oyun izlemenin kendilerini hem duygulandırdığını hem de bilinçlendirdiğini ifade etti.

“Amacımız Filistin’de Yaşanılanları İnsanlara Aktarabilmek”

Filistin Hakkında Konuşmalıyız gösterisinin yazar ve oyuncusu Nurdan Albamya İnce, “Biz bu tiyatroyu 3 sene önce yazdık ve sahnelemeye başladık. Bugün de 110’uncu gösterimizi Kahramanmaraş’ta sahneledik. Amacımız, elimizden geldiğince Filistin’de yaşanılanları insanlara anlatabilmek, bir farkındalık oluşturmak. İzleyicilerin gösteriden sonra, Filistin’de yaşanılan insanlık dramına karşı elinden geldiğince bir aksiyon alması da bizleri çok mutlu ediyor. Buna bir nebze de olsa katkıda bulunmak çok güzel. Kahramanmaraşlılarla bir araya gelmemize vesile olan ve güzel ev sahipliği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Unutmamamız Gerekenleri Bugün Bir Kez Daha Hatırladık”

Tiyatroyu izlemeye gelen Fatih Gür, “Öncelikle bu farkındalık etkinliği için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Unutmamamız gereken şeyler bugün bir kez daha tiyatro gösterisinde bizlere hatırlatıldı. Çok duygulandım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Diğer bir izleyici Mehtap Kılıç, “Farkındalık oluşturmak için çok güzel bir etkinlikti, faydalı oldu. Çok duygusal anlar yaşadık, gözyaşlarımı tutamadım. Filistin’de yaşanılanlar ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Orada yaşanılan insanlık dramını bizler burada hissedebildik. Büyükşehir Belediyemizi bu etkinlik için tebrik ediyorum. Bu gösterinin Filistin için farkındalık oluşturacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.