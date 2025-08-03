Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, her yaştan ziyaretçi fuar coşkusunu doyasıya yaşadı. Fuarın ikinci gününde 7’den 70’e binlerce misafir KAFUM’a akın etti.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan lunapark, deneyim alanları, şişme oyun grupları, zekâ ve beceri oyunları ile illüzyon gösterileri büyük beğeni topladı. Gençler ve yetişkinler ise alışveriş stantları, yeme-içme alanları ve kültürel etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

“Yıllar Sonra Aynı Heyecanı Yeniden Yaşıyoruz”

Fuar alanında nostaljik anlar da yaşandı. Geçmiş yıllarda düzenlenen fuarları hatırlayan vatandaşlar, organizasyonun yıllar sonra yeniden hayat bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şakir Kanbaz “Geçmiş fuarları çok özlüyoruz. Şimdi de çok güzel oluyor. Önceden eşimle, çocuklarımla geliyordum, şimdi torunlarımı fuara getiriyorum. Onlarla aynı heyecanı yaşamak beni çok mutlu ediyor” diye konuştu. Bülent Dengi ise fuarın şehre kazandırdığı canlılığa dikkat çekerek, “Bundan yıllar önce düzenlenen fuarların hepsine katılıyordum. Ağustos ayında ailecek bu fuarda olurduk. Yıllar sonra yine o heyecanı yaşıyoruz. Çok güzel bir fuar oluyor” cümlelerini kaydetti.

“Büyüklerim Anlatırdı, Şimdi Ben Yaşıyorum”

Fuar ziyaretçilerinden Melek Köroğlu, ilk kez katıldığı fuarda keyifli anlar yaşadığını belirtti. Köroğlu, “Geleneksel Ağustos Fuarı’nı büyüklerimden duyuyordum, hep anlatıyorlardı. Ben de buna şahit olduğum için çok mutluyum. Akşamları buraya gelerek eğleniyoruz, arkadaşlarımızla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz” diye konuştu.