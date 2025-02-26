Bu anlamlı buluşmada, Türk-İslam ülküsünün yüreklerde taşıdığı ateş ve vatan sevgisi, gençliğe yönelik umut dolu mesajlarla pekiştirildi.

İdealler ve Mücadeleye Destek

Karakoç, “İki cihanda kıymetli kardeşim” diyerek başlayan konuşmasında, Kahramanmaraş gençliğinin Türk-İslam ülküsüne bağlı, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulduğunu güçlü bir şekilde vurguladı. Ülkü Ocakları’nın bu çabalarla, gençlerin ideallerini canlı tutmak ve geleceğe sağlam temeller atmak için durmaksızın mücadele verdiğine dikkat çekti.

Yiğitlere, Bozkurt ve Asenalara Selam

Gazi Meclisi atmosferinde gerçekleşen buluşmada, Karakoç, Kahramanmaraş’ın “yiğitler yiğidi” bozkurt ve asenalarına olan inancını ve takdirini dile getirdi. “Bu selam, geçmişin ve geleceğin kahramanlarına duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir,” diyerek, milli mücadele ruhunun ve geleneksel değerlere olan bağlılığın altını çizdi.

Türk Gençliği Ülkü Ocakları’nda Yetişmeye Devam Ediyor

MHP’li Karakoç, Türk gençliğinin Ülkü Ocakları çatısı altında yetişmeye devam ettiğini vurgulayarak, gençlerin ülkücü ahlakı, vatan sevgisi ve milli mücadele ruhunu korumalarının ne denli hayati olduğuna dikkat çekti. Bu coşkulu karşılama, ideallerin ve milli duyguların her daim canlı tutulması gerektiğinin altını çiziyor.