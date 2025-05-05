Gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kişisel gelişimine katkı sunacak yeni bir organizasyona daha imza attı. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen “Münazara Eğitimi ve Turnuvası” kapsamında, lise öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim süreci gerçekleştirildi.

Gençler Hitabet ve İkna Becerilerini Geliştiriyor

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde hafta sonu düzenlenen ve iki gün süren eğitim programında, öğrenciler münazara sanatının incelikleriyle tanıştı. Eğitime katılan gençler; fikir üretme, mantıklı argümanlar kurma, kamuoyu önünde düşüncelerini ifade etme ve ikna becerileri gibi konularda yoğun bir eğitimden geçti. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen seminerlerde, münazara tekniklerinin yanı sıra birey-devlet ilişkisi, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, ahlaki ve pratik argümantasyon gibi çok yönlü başlıklar ele alındı.

Teoriden Pratiğe: 150 Bin TL Ödüllü Münazara Turnuvası

Eğitim sürecinin ardından öğrenciler, öğrendikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı bulacak. 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan münazara turnuvası, genç fikirlerin yarıştığı prestijli bir platform olacak. Toplamda 150 Bin TL ödül havuzuna sahip yarışmada, öğrenciler jüri karşısında argümanlarını savunarak hem bireysel gelişimlerine katkı sunacak hem de ödül için kıyasıya rekabet edecek.