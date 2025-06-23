Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik ve faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, gençlerin yaz tatilini daha verimli ve üretken bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla hayata geçirilen Genç KAMEK kurslarında başvurular başladı. 13 – 18 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak tamamen ücretsiz düzenlenecek kurslarda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde birbirinden farklı 20 atölyede eğitim verilecek.

Birbirinden Farklı 20 Atölyede Eğitim Fırsatı

Genç KAMEK kursları, katılımcıların sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Eğitimler kapsamında gençler; keman, ney, kanun ve gitar gibi müzik alanlarında temel bilgileri öğrenme fırsatı bulacak. Halk oyunları dersleriyle kültürel mirasa temas ederken, güzel yazı teknikleri, serbest mozaik şekillendirme, ebru, mefruşat ve resim gibi branşlarla da el becerilerini geliştirme imkânına sahip olacak. Ayrıca gençlerin yabancı dil alanındaki gelişimine destek sağlamak amacıyla İngilizce kursları da programda yer alıyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor, Son Başvuru 26 Haziran

Başvurular, 26 Haziran Perşembe günü saat 17.00’a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri, https://kamek.kahramanmaras.bel.tradresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlerin bu tür etkinliklerle sadece becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda sosyal yönden de güçleneceği belirtildi. Genç KAMEK kurslarının, geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.