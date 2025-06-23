Ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, 105 mahalleye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Başkan Akpınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Ayaklıcaoluk Mahallemizde başlattığımız asfalt serim çalışması, vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir adımdır. Dulkadiroğlu’muzun dört bir yanında altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 105 mahallemizin tamamına hizmet götürmek, ulaşılabilir ve yaşanabilir bir ilçe inşa etmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Sahada gece gündüz görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin, yaz sezonu boyunca birçok mahallede benzer yol ve asfalt çalışmalarını sürdüreceği, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlamaların yapılmaya devam edeceği bildirildi.