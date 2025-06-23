Onikişubat Belediyesi, personelinin mesleki ve bireysel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği kurumsal eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen son programda sağlık teması ele alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sağlıklı yaşam, koruyucu sağlık hizmetleri ve toplumsal farkındalık konularına odaklanıldı.

Sağlık alanındaki güncel başlıkların ele alındığı eğitim, personelin bilgi düzeyinin artırılması ve bilinçli hizmet üretimine katkı sağlama hedefiyle gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri, aşı reddi ve topuk kanı tüm detaylarıyla anlatıldı

Eğitim programı kapsamında İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülsüm Kerkütlüoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin işleyişi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı. Merkezlerin birey ve toplum sağlığı açısından oynadığı rol, örnek uygulamalarla aktarıldı.

Devamında Uzm. Dr. Burcu Kurşuncu, aşı reddi konusuna ilişkin bilimsel veriler ışığında bir sunum gerçekleştirdi. Aşıların bireysel ve toplumsal bağışıklık açısından taşıdığı öneme dikkat çekilerek, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Uzm. Dr. İlknur Saylak ise yenidoğan tarama programları kapsamında yer alan topuk kanı uygulaması hakkında bilgi verdi. Tarama testinin erken tanıdaki yeri ve bu konuda yaşanan red vakalarının sonuçları değerlendirildi.

Eğitim sonunda katılımcılara yönelik soru-cevap bölümüyle program tamamlandı.

Onikişubat Belediyesi’nin farklı başlıklarda düzenlediği kurumsal eğitimlerin yıl boyunca periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi.