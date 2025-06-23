Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehri daha estetik ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Şehrin önemli geçiş noktalarından biri olan Batı Çevre Yolu üzerindeki Üniversite Kavşağı, gerçekleştirilen kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmalarının ardından modern ve işlevsel bir görünüme kavuştu. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü koordinesinde tamamlanan çalışmalar kapsamında kavşaktaki yürüyüş yolları, parke taşları ve bazalt uygulamaları tamamen yenilendi. Zamanla yıpranan ve estetik açıdan olumsuz görüntüler oluşturan alanlar, dayanıklı ve görsel açıdan modern malzemelerle yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Şehrin Renklerini Yansıtan Yeni Yeşil Alanlar

Çalışmalar sadece altyapıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda kavşaktaki yeşil alanlar da baştan sona elden geçirildi. Bölgeye ekilen yeni bitki türleriyle kavşak çok daha renkli ve canlı bir görünüme kavuşturuldu. Bu dokunuşlarla hem çevreye estetik bir katkı sağlandı hem de şehrin doğal dokusu ön plana çıkarıldı.

Şehrin Hafızası Tabelalarda Yaşıyor

Üniversite Kavşağı’na estetik ve kültürel boyut kazandıran bir diğer detay ise sütunlara eklenen tanıtım tabelaları oldu. Şehrin simgeleri arasında yer alan Yedi Güzel Adam, Tarihi Kapalı Çarşı, Ulu Camii, Kahramanmaraş Kalesi, dondurma, Ali Kayası, Uludaz, Taş Köprü, tarhana, fıstık ezmesi ve Eshab-ı Kehf gibi değerler özel tasarımlı tabelalarla kavşakta sergilenmeye başlandı.

Öğrencilerden ve Vatandaşlardan Tam Not

Başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler olmak üzere bölge halkı, kavşağın yeni görünümünü memnuniyetle karşıladı. Yaya geçişlerinin daha güvenli hale gelmesinden çevresel güzelliğe kadar birçok alanda fark yaratan düzenlemeler, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağladı. KSÜ öğrencisi Sude Topal, “Daha önce bu kavşakta yaya ulaşımı çok zordu. Karşıdan karşıya geçerken zorluk yaşıyorduk. Şimdi hem yürüyüş yolları yenilendi hem de görsel olarak çok güzel bir ortam oluşturuldu. Özellikle şehrin değerlerini tanıtan tabelalar sayesinde Kahramanmaraş’ı daha yakından tanıma imkânı buluyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.