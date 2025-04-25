Programa; Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zekeriya Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Akküncü, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Dulkadiroğlu Müftüsü Ali Canbolat, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Yıldız ve Mehmet Demir’in yanı sıra, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.

“Gençler Kürsüde” yarışması, 11 ilçeden gelen öğrencilerin fikir, vizyon ve değer temelli düşüncelerini kürsüde özgürce ifade etmelerine imkân tanıdı. Yarışma, gençlerin düşünce ifade yeteneğini, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmeyi ve demokratik tartışma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca genç katılımcılar, toplumsal konulara dair geliştirdikleri fikirleri jüri önünde dile getirerek dinleyicilerden takdir topladı.

Yarışma sonunda Dulkadiroğlu Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Kaman birinci, Onikişubat Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hatice Reyyan Aybala Koç ikinci, Pazarcık Fen Lisesi öğrencisi Büşra Ulukütük ise üçüncü oldu. Yarışmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken, il finaline katılan tüm öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca yarışmanın değerlendirme sürecinde görev alan jüri üyelerine ve öğrencilere rehberlik eden öğretmenlere teşekkür plaketleri ve hediyeler sunularak emekleri onurlandırıldı.

Programda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, böylesi anlamlı bir organizasyona destek vermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Akpınar, bu tür etkinliklerin gençlerin özgüvenini artırdığını, düşünce dünyalarını geliştirdiğini ve toplumsal katılımlarını güçlendirdiğini belirtti. Konuşmasında ayrıca, "Hayatta, siyasette, eğitimde ve aile yaşamında başarılı olmanın yolu; karşımızdakini dikkatle ve anlayışla dinlemekten geçer. Birbirimizi anlamadan ortak bir gelecek inşa edemeyiz" ifadelerine yer verdi.

“Gençler Kürsüde” yarışmasının il finali, hem içerik hem de katılım açısından verimli ve nitelikli bir etkinlik olarak tamamlandı. Organizasyon, kurumlar arası iş birliğinin gençliğe yansıyan en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi. Yarışma sonunda öğrencilerin fikirleri kadar, ortaya koydukları özgüven, nezaket ve ifade becerisi de büyük beğeni topladı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.