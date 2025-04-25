Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek, ekonomik ve kültürel kazanımlarını artırmak amacıyla düzenlenen Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) kapsamında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca farklı branşta düzenlenen kurslar sayesinde katılımcılar hem kişisel becerilerini geliştiriyor hem de iş gücü piyasasında avantaj sağlıyor. Bu kapsamda düzenlenen Kaynakçılık Kursu, farklı yaş ve meslek gruplarından vatandaşların yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor.

Kursu Başarıyla Tamamlayanlara MEB Onaylı Sertifika

Kurslar, Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde uzman eğitmen Yakup Tezcan eşliğinde yürütülüyor. Katılımcılara önce kaynakçılıkla ilgili temel teorik bilgiler aktarılırken, ardından bu bilgiler pratik uygulamalarla pekiştiriliyor. Eğitimlerde; temel kaynak teknikleri, güvenlik önlemleri, ekipman kullanımı ve kaynak işçiliğinin püf noktaları gibi birçok başlık ele alınıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor. Bu belge, kursiyerlerin hem kendi işlerinde hem de iş başvurularında geçerli bir yetkinlik belgesi olarak değerlendiriliyor.

“Kadınlar Her Şeyi Başarabilir”

Kursun kadın katılımcılarından Necla Avcı, toplumda yaygın olan önyargılara meydan okuyor. Avcı, “Maalesef kadınlar erkek işlerini yapamaz gibi bir algı var. Ben bunun tam tersini kanıtlamak için bu kursa katılıyorum. Bu kurs bana çok büyük beceriler kazandırdı, artık çok rahat bir şekilde kaynak yapabiliyorum. Kadınların her şeye gücü yetebilir. Bu kurs için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” sözleriyle hem aldığı eğitimi hem de hedeflerini dile getirdi.

“Kaynak İşlerini Kendim Yapabileceğim”

Diğer bir kursiyer Sarıkaya İlkokulu müdürü Harun Kara. Özellikle 6 Şubat depreminin ardından yaşanan sorunlara dikkat çeken Kara, “Deprem sonrası bazı tamir işlerinde usta bulmakta zorlanıyoruz. Ben de bu kursa katılarak kaynak yapmayı öğrenmek istedim. Burada aldığım bilgilerle gerek evde gerekse de okulumuzda küçük kaynak işlerini kendim yapabileceğim” diyerek kursun faydalarına vurgu yaptı.

Profesyonel Eğitim İmkânı

Kursiyerlerden Emre Çam ise kurs sayesinde uzun süredir ilgi duyduğu kaynakçılıkla ilgili profesyonel eğitim alma fırsatı bulduğunu belirtti. “Kaynakçılığa merakım vardı. Burada aldığım eğitimle artık rahat bir şekilde kaynak işlerini yapabileceğim. Büyükşehir Belediyesi ve KAMEK’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstihdama ve Ekonomiye Katkı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen KAMEK kursları, sadece bireysel gelişime değil, aynı zamanda kentin istihdam kapasitesine de katkı sağlıyor. Özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda, bu tür mesleki eğitim kurslarının önemi daha da belirgin hale geliyor.Vatandaşların meslek sahibi olmalarını kolaylaştıran ve üretkenliğe teşvik eden bu kurslar, Kahramanmaraş’ta sosyal kalkınmanın da önemli bir parçası olarak görülüyor.