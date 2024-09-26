Gençlerin yurt dışında çalışma eğilimi sürerken yalnızca yüzde 35,5’i geleceğe dair umutlu...

Türkiye’de ekonomik belirsizlikler gençler üzerinde derin bir etki yaratmaya devam ediyor. Youthall’un 2024 “Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması”, gençlerin maddi bağımsızlık, iş-yaşam dengesi ve yurtdışında eğitimle ilgili önemli bulgular sunuyor. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 64,1’i maddi destek almak zorunda kalırken, yüzde 70,1’i aylık gelirinin 5 bin TL’nin altında olduğunu belirtiyor. Bu durum, gençlerin gelecekleri konusunda kaygı yaşamalarına ve hayatları üzerinde kontrol hissinin azalmasına neden oluyor.

İş seçiminde ise sadece maaş değil, iş-yaşam dengesi ve esnek çalışma koşulları da giderek daha fazla önem kazanıyor. Gençlerin yüzde 36,8’i aylık 2.500 TL’nin altında bir gelirle geçinmeye çalışırken, %33,3’ü bu aralıkta, yani 2.500 ile 5.000 TL arasında bir gelir elde ediyor. Ayrıca, gençlerin %46,1’i KYK bursu veya kredisi ile yaşamlarını sürdürürken, yüzde 22,5’i yarı zamanlı işler aracılığıyla ek gelir elde etmeye çalışıyor. Bu veriler, gençlerin ekonomik özgürlüklerine ulaşmada ciddi zorluklarla karşılaştığını gözler önüne seriyor.

Gençlerin yalnızca yüzde 35,5’i geleceğe dair umutlu

Araştırma sonuçları, gençlerin hayatlarının kontrolü konusunda yaşadığı zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 73,1’i, hayatlarının bazı yönleri üzerinde kontrollerinin olduğunu düşünürken, dış faktörlerin kendileri üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor. Bu oran, geçen yıla göre yüzde 80’e yakın bir artış göstererek gençlerin “kontrol hissini kaybettikleri” duygusunun arttığını gösteriyor. Ayrıca, gençlerin yüzde 40,9’u gelecekleri hakkında kaygılı olduklarını belirtirken, yalnızca yüzde 35,5’i geleceğe dair umutlu olduklarını ifade ediyor.

Yurt dışında çalışma eğilimi sürüyor

Araştırma, gençlerin yurt dışında çalışma eğilimlerinin de sürdüğünü ortaya koyuyor. Katılımcıların %53,8’i eğitim fırsatlarını değerlendirmek, dil becerilerini geliştirmek ve kültürel deneyim kazanmak amacıyla yurtdışına gitmek istediklerini belirtiyor. Bu gençlerin yüzde 35,6’sı uluslararası deneyim kazanmayı en önemli motivasyon olarak görürken, yüzde 31,4’ü daha iyi yaşam koşulları nedeniyle yurt dışını tercih ediyor. Ayrıca, yüzde 24,5’i emeğe verilen değerin Türkiye’den daha fazla olması nedeniyle yurtdışı fırsatlarına yöneliyor. Bu bulgular, gençlerin ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle alternatif arayışlarını sürdürdüğünü gösteriyor.