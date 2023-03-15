9 şiddetinde gelecek her yeri yıkacak! Naci Görür'den Uykuları Kaçıracak Tahmin

Deprem bölgesinde meydana gelen artçı depremlerin bir yıldan fazla uzun süreceğini belirten Görür, "İki büyük deprem nedeniyle Türkiye’nin büyük bir kısmının Anadolu’nun güney, güneybatıya doğru 7 metreye yakın savrulması, Anadolu levhasının içerisinde Doğu Anadolu Fay’ına yakın olan yerlerdeki levha içi faylarda da stres değişikliklerine neden olacağı için oradaki irili ufaklı fayların da dengesini bozdu. Dolayısıyla bunlar da kendilerine ulaşan stres ve değişime göre irili ufaklı depremler oluşturacaklardır" uyarısında bulundu.

HANGİ İLLER DEPREM RİSKİ TAŞIYOR?

'Hangi iller deprem riski taşıyor?' sorusuna cevap veren Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önlemler konusun uyarılarda bulundu. Büyük yıkımların meydana gelebileceğini dile getiren Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Depremler olmadan dahi biz Marmara Bölgesi'nde deprem alarmı vermiştik, bu bir. Ikincisi Erzincan’ın doğusunda, Erzincan ile Bingöl Karlıova arasında Yedisu Fay’ında deprem beklediğimizi öngörmüştük. Onun dışında Ege bölgesi, orası zaten sık sık küçük depremlerle sarsılıyor. Oradaki depremlerin kaynağı da bu Helen Kıbrıs Yayı, orada hareketlilik fazla. Dolayısıyla İzmir’den Antalya’ya kadar kıyı bölgelerimizde irili ufaklı depremler öngörülüyor. Oranın tektonik yapısı gereği. Bir de bu 6 Şubat depremleri nedeniyle belki Adana Bölgesi’nde de stres transferi nedeniyle bazı faylarda hareketlenme olabilir. Hatta Kıbrıs’ı dahi düşündük. Doğu Anadolu Bölgesi’ne yakın olarak; Kayseri, Sivas, Erzincan’ın doğusu yani Bingöl yakınları, Malatya. Malatya’nın özellikle kuzeybatısı, kuzeyi. Orada Malatya Fayı ve Tuzla Fayı. Oralarda belirli hareketlenmeler gözlemlenebilir.”

"DEPREME DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ"

Depremde alınacak olan önlemleri tek tek sıralayan ve vatandaşları uyarılarda bulunan Naci Görür, şunları söyledi:

"Depremler on üç milyon seneden beri olagelmekte daha milyonlarca sene de devam edecektir. Eğer biz Türk milleti olarak bu topraklarda ilelebet yaşayacaksak, neslimizi devam ettireceksek depremi de durduramayacağımıza göre deprem dirençli kentler oluşturmak zorundayız. Bunu biz mi icat edeceğiz? Hayır, dünyada bu var. California’da, Japonya’da, Şili’de, Meksika’da, Çin’de, Hindistan’da, İtalya’da bu var. Oralarda da bu büyüklükte depremler oluyor, beş-on kişi tesadüfen ölüyor. Bazen öyle büyük depremler olurken masanın üzerinden ancak kalemler düşmesin diye yeltenip çalışmalarına devam ediyorlar. Çünkü şundan eminler, çatı kafalarına çökmeyecek, çocukları okulda göçük altında kalmayacak, çalıştığı dairede-fabrikada göçük altında kalmayacak bundan eminler. Bu yapılabilir. Bunu yapabilecek gücümüz var. Paramız var, mühendisimiz var, bilimadamımız var, aklımız var. Sadece bunu yapacak siyasi irademiz, halkın bizzat desteği, gözetim ve denetimi yok. Yerel yöneticilerin bu konuya karşı bir istekleri yok."