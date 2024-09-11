Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanıyla 133 Zabıta Memuru için ilana çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi 133 Zabıta Memuru Alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) puanıyla 133 Zabıta Memuru için ilana çıktı.

11 Eylül 2024 Çarşamba 10:59

Zabıta Memurluğu için başvurmak isteyen adaylar, https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden formu doldurarak, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na gelerek şahsen başvuruda bulunabilecek.

KPSS PUANINA GÖRE ALIM

Sözlü ve yazılı sınava girmek isteyen adaylar; https://zabitabasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat: 09.00- 17.00 saatleri arasında) Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacak.

KPSS puanına göre alımı yapılacak Zabıta memurluğu için başvuru esnasında adaylardan istenilecek belgeler ise şöyle:

– Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı,

– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

– Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

– Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

ADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olan toplam 133 kadın ve erkek Zabıta memurunu istihdam edecek.

Adaylarda,30 yaşını doldurmamış, erkeklerde 1.67 metre, kadınlar için 1.60 metre boyunda olmak, boy ve kilo arasında 10 kilogramdan fazla olmamak ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak koşulları aranıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
12 ilde terör örgütüne operasyon! 33 kişi yakalandı!
12 ilde terör örgütüne operasyon! 33 kişi yakalandı!
Bakan Tekin: “Yeni müfredat modeli milli ve manevi değerlerimizi kapsıyor”
Bakan Tekin: “Yeni müfredat modeli milli ve manevi değerlerimizi kapsıyor”
Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu
Irak’ın Kuzeyindeki Gara Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu
Narin Güran’ın cenaze töreni başladı!
Narin Güran’ın cenaze töreni başladı!
Türkiye’nin yüreğine ateş düştü! 4 şehit!
Türkiye’nin yüreğine ateş düştü! 4 şehit!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber