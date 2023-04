Kahramanmaraş eski Emniyet Müdür Cebeloğlu hakkındaki çirkin iddalara yanıt verdi

Salim Cebeloğlu, organize suç örgütleriyle hiç bir ortamda bir arada olmadığını, FETÖ borsası oluşturmadığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı;

“Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında hakkımda ahlaksızca bazı iddialar gündeme getirilmektedir.

33 yıllık meslek hayatımda ,beytülmalın bir zerresine dokunmadım.Devletin yani 81 milyonun bir kuruşunu dahi kendi çıkarım için kullanmadım.Kamu gücünü kullanarak hiç kimsenin haksız yere malına ve canına çökmedim.Organize suç örgütleriyle hiç bir ortamda bir arada olmadım. FETÖ borsası oluşturmadım. Her türlü suç oluşumuyla mücadelede taviz vermedim. Görevimi yaparken tarafsızlık ilkesinden taviz vermedim. Bağ evlerinde eğlenmedim,yemedim içmedim. Hiç bir vatandaşı geri çevirmedim ,devletin kapısını her vatandaşa daima açık tuttum.Ulaşılmaz olmadım.Saltanat sürmedim. Vatandaşın güvenliğini temin için gece gündüz her sokakta oldum. Personelim ile omuz omuza çalıştım. Yanlışımında doğrumunda arkasında durdum.Sadakatim devlete hizmetim millete oldu.Çıkarcıların hizmetinde olmadım.Beni tanıyan herkes buna şahittir.Personelimi emanet bildim ve hepsine evladım gibi davrandım.Görev odaklı oldum, kimseyi satmadım.

Ancak, şerefi ve haysiyeti cebiyle sınırlı bazı sözde gazeteci diye geçinen (çok değerli basın dostlarım alınmasın onları tenzih ediyorum) ,önüne atılan kemik kadar havlayan ve hiç bir töresi olmayan namussuzların fetöcü dostlarının da yardımı ve telkiniyle itibar suikastı peşinde olduklarını görüyorum.yeryüzündeki varlıkları dedikoduyla ve birilerinin tetikçiliğini yapmakla sınırlı bu şeref yoksunlarının kendi çirkefliklerinin içinde boğulacakları,izinden gittiklerinin akıbeti ile malumdur.Bu haberleri yapanların yaptıklarını ve tasmalarını tutanlarının kim olduklarını gayet iyi bilmekteyim.

Bu alçakça saldırı ve iftiralara karşı gerekli cevabı adalet verecektir.Avukatım tarafından gerekli hukuki müracaatlar yapılmış olup sonuna kadar takip edilecektir.

Selam ve dua ile hayırlı ramazanlar diliyorum.”