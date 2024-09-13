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MHP’den “Bahçeli öldü” iddialarına sert yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ölümüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara MHP'den yanıt geldi.

MHP’den “Bahçeli öldü” iddialarına sert yanıt!

MHP’den “Bahçeli öldü” iddialarına sert yanıt!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ölümüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara MHP'den yanıt geldi.

13 Eylül 2024 Cuma 10:58

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden dolaşıma giren bu iddiaları yalanlayarak, konuyla ilgili gereken adımların atıldığını belirtti. Özdemir’in açıklaması şöyle:

“Sayın Genel Başkanımızı hedef alan ve sosyal medya üzerinden yürütülen dezenformasyonla alakalı çabalar partimiz tarafından tespit edilmiştir. Gerekli bilgiler (dezenformasyonu üreten ve yayan sosyal medya hesapları) İçişleri Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Emniyet Teşkilatımız konuyla ilgili tahkikatlarını vakit kaybetmeksizin başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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