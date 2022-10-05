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Sosyal medya teklifinin ilk iki maddesi TBMM genel kurulu'nda kabul edildi

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sosyal medya teklifinin ilk iki maddesi TBMM genel kurulu'nda kabul edildi

Sosyal medya teklifinin ilk iki maddesi TBMM genel kurulu'nda kabul edildi

Basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemenin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 15:49

Buna göre, Basın Kanunu'nun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek de eklenecek. İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınacak.

TBMM Genel Kurulunda, Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

BASIN KARTI TALEP EDEN MEDYA MENSUPLARI KANUN KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK

Kabul edilen maddelere göre, yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin konular, Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak, radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli, basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek. Basın Kanunu'nun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemek de eklenecek. Teklifle basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri, kanun kapsamına dahil edilecek.

HABER SİTELERİ SÜRELİ YAYIN KAPSAMINA ALINACAK

İnternet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak. Teklifte "internet haber sitesi", "İletişim Başkanı", "İletişim Başkanlığı", "Basın Kartı Komisyonu", "medya mensubu", "enformasyon görevlisi" de tanımlanıyor.

İKİ MADDENİN KABULÜ SONRASI BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci bölümündeki iki maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

İKTİDARLA MUHALEFETİ KARŞI KARŞIYA GETİREN DÜZENLEME

AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulan teklif, Haziran ayında Komisyondan geçmiş ama genel kurul görüşmeleri bu aya bırakılmıştı. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren 29 maddelik teklifle Türk Ceza Kanunu'na "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ekleniyor. Böylece, halk arasında endişe, korku veya panik yaratacak, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Muhalefet partileri 29'uncu maddenin anayasaya aykırı olduğunu belirtirken, 'ülkenin iç ve dış güvenliği', 'kamu barışını bozma' kavramlarının muğlak olduğuna dikkat çekiyor.

Son Güncelleme: 05.10.2022 18:51
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Sosyal Medya Teklifinin Ilk Iki Maddesi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi
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