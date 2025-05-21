Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, Göksun’un kırsal mahallelerinden Kaleboynu’na bağlı Aybastı mevkii de yol iyileştirme projelerine dâhil edildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, Aybastı’ya ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arterde genişletme ve bakım işlemleri yoğun şekilde sürdürülüyor. Mevcut yolun dar olması nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtilirken, yapılan müdahaleyle yolun hem genişliği artırılıyor hem de zemin kalitesi iyileştiriliyor. Çalışmalar tamamlandığında, bölge sakinlerinin günlük ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale gelirken, kırsal kalkınma açısından da önemli bir adım atılmış olacak.

“Başkanımız Fırat Görgel’e Teşekkür Ediyoruz”

Kaleboynu Mahalle Muhtarı Mehmet Gülmez, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu yol, mahallemiz ve Aybastı mevkii için hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara hızla başladı ve ekipler yoğun bir emek veriyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve emeği geçen tüm personele mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.