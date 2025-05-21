Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında sanatseverleri yeni bir tiyatro gösterisiyle buluşturdu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenen “O Film Öyle Değil” adlı oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen oyun, salonu tamamen dolduran tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 1980’li yılların İstanbul’unda, özellikle Üsküdar ilçesinde geçen ve mahalle yaşamını esprili bir dille ele alan tiyatro gösterisi, izleyicileri hem nostaljik bir yolculuğa çıkardı hem de kahkahaya boğdu. Sinema ve televizyon ikilemini mizahi bir üslupla irdeleyen “O Film Öyle Değil”, sahne performansı ve güçlü oyunculuklarıyla seyircilerden tam not aldı. Gösteri sonunda salonu dolduran sanatseverler, oyuncuları dakikalarca ayakta alkışladı.

“Sahne Maraş Güçlenerek Devam Edecek”

Gösteriyi takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerini tek tek tebrik etti. Başkan Görgel, “Sahne Maraş ekibimizin bu güzel tiyatro gösterisini izledik. Hemşehrilerimiz tiyatro ekibimizin gösterilerini büyük bir ilgiyle takip ediyor. Sahne Maraş, Büyükşehir Belediyemizin gururu haline geldi. Bu oluşum daha da güçlenerek devam edecek inşallah. Sahne Maraş için turne de planlıyoruz” diye konuştu.

Sanatseverlerden Gösteriye Tam Not

Gösteriyi izleyen katılımcılar, oyun sonrası yaptıkları değerlendirmelerde Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun başarılı performansından övgüyle söz etti. Tiyatronun düşündüren ve güldüren yapısıyla dikkat çektiğini belirten sanatseverler, böyle etkinliklerle şehrin kültür sanat hayatına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Sahne Maraş Tiyatro Okulu’na teşekkür etti.