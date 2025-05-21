Adil oyun, dürüst olmak ve centilmen davranmaktır. Hile yapmamak, rakibe kötü söz söylememek ve hakemin kararlarına saygı göstermek fair play kurallarındandır.

Fair play örnekleri

1. Paolo Di Canio (Futbol)

1999 yılında, Di Canio kalecinin sakatlandığını görünce boş kaleye gol atmak yerine topu dışarı attı. Maçta golü kaçırdı ama büyük takdir topladı.

2. Ivan Fernandez Anaya (Atletizm)

2013’te İspanyol atlet Ivan, önde koşan rakibinin yanlışlıkla durduğunu fark etti. Onu geçmek yerine uyarıp birlikte bitiş çizgisine gittiler. Dürüstlüğüyle alkış topladı.

3. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Türkiye)

Geleneksel Türk güreşinde rakibe saygı çok önemlidir. Güreşten önce ve sonra yapılan selamlaşma ve tokalaşma fair play örneklerindendir.

4. Türkiye’den Bir Örnek – Arda Turan

Genç yaşlarında bir maçta hakemin hatalı verdiği penaltı kararını geri çevirmiştir. “Penaltı değildi,” diyerek fair play ruhunu göstermiştir.

Gerçek bir sporcu, hem kazanmayı hem de kaybetmeyi güzel bir şekilde kabul eder. Rakibiyle dostça yarışır, oyun sonunda el sıkışır.

Sporun en güzel yanı, insanları bir araya getirmesi ve eğlenceli olmasıdır. Bu yüzden her zaman adil oynayalım ve sporu sevgiyle yapalım.