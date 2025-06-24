Yaklaşık 10 Milyonluk yatırımla hayata geçirilen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla otogar yenilenen yüzüyle hizmete açılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Göksun Terminali’nde başlatılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Göksun Terminali, modernize edilerek hem mimari hem de işlevsel açıdan daha nitelikli bir yapıya kavuşturuluyor.

Baştan Sona Yenileniyor

Proje kapsamında, terminal binasında kapsamlı güçlendirme uygulamaları gerçekleştirilirken, yolcuların daha konforlu hizmet alabilmesi adına birçok alan baştan sona yenileniyor. Bilet satış gişelerinden yolcu bekleme salonlarına, dinlenme alanlarından sosyal donatılara, şebeke hatlarından aydınlatma sistemlerine kadar tüm unsurlar günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getiriliyor. Ayrıca otopark alanlarında da düzenlemeler yapılarak hem araç trafiği hem de yolcu sirkülasyonu açısından işlevsellik artırılıyor.

10 Milyonluk Yatırım

İnce işçiliklerde sona gelinen projede, son aşamada çevre düzenlemeleri yapılacak. Yeşil alanlar, yaya yolları ve otopark çevresi gibi dış mekânlarda da düzenlemeler tamamlandıktan sonra Göksun Terminali, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak. Yaklaşık 10 Milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanması ve modern terminal binasının hizmete alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Göksun Terminali, daha güvenli, daha konforlu ve daha estetik bir ulaşım noktası haline gelecek.