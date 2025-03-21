Göksun Ülkü Spor, bu kararın adil rekabeti yok sayan, hesaplanmış bir müdahale olduğunu belirterek, “Bu oyunun farkındayız! Hakkımızı yedirmeyeceğiz!” mesajı verdi.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu değişikliğin, aynı gün saat 16:00’da oynanacak Göksun Ülkü Spor - Türkoğlu Gençlerbirliği Spor maçının sonucuna göre şekil alma amacı taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üzerimize oynanan ve planlanan tüm oyunların farkındayız! Bu adaletsizliğe karşı kararlılıkla duracağız! Hedefimiz olan Bölgesel Amatör Lig yolunda ilerlememizi kimse engelleyemeyecek! Bu değişiklik kararını protesto ediyor, şiddetle kınıyoruz!”

“Türk futboluna ihanet edilmiştir!”

Göksun Ülkü Spor yönetimi, TFF Kahramanmaraş İl Tertip Komisyonu’nun aldığı bu kararın Türk spor tarihine ihanet ve kara leke olarak geçeceğini belirtti. Haksız, yersiz ve çıkar hesaplarıyla alınan bu değişiklik kararının asla kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Kahramanmaraş futbolunda şaibe iddialarının gölgesinde alınan bu kararın yankıları sürerken, Göksun Ülkü Spor camiası hakkını sonuna kadar savunacağını duyurdu. Futbolseverler ve adaletin yanında duran herkesin bu skandala karşı durması bekleniyor!

Peki, sizce bu karar adil mi? Spor kamuoyunun tepkisi ne olacak? Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!