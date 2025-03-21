Hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşımda büyük eksiklikler olduğunu vurgulayan Karatutlu, vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen bu sorunların artık göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Uçuş yok, trafik yoğun, çözüm belirsiz

Karatutlu, 1 milyon 200 bin nüfuslu Kahramanmaraş’ta arasında bin kilometre olmasına rağmen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanlarına tek bir uçak seferi dahi bulunmadığını belirterek, bu durumun çağın gerisinde kaldığını söyledi. Deprem sonrası özellikle il merkezinde trafik sorununun daha da arttığını dile getiren Karatutlu, mevcut ulaşım altyapısının bu yükü taşıyamadığını vurguladı.

Battı-çıktılar ve çevre yolları acil ihtiyaç

Karatutlu, şehir içi trafiği rahatlatmak adına Havaalanı Kavşağı ve Sanayi Kavşağı’na ivedilikle battı-çıktı yapılması gerektiğini ifade etti. Yıllardır bekleyen Cerit ve Ilıca yolu projelerinin tamamlanmamasının bölge halkını mağdur ettiğini söyleyen Karatutlu, Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanması ve Pazarcık çevre yolunun yapılmasının artık ertelenmemesi gerektiğini belirtti.

Tünel çıkışları kazaya davetiye çıkarıyor

Göksun Tüneli’nin çıkışlarında gerekli düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanamadığını belirten Karatutlu, bu durumun ciddi kazalara davetiye çıkardığını ifade etti. Ayrıca, deprem sonrası yapılan TOKİ konutlarına ulaşımın hâlâ sağlıklı bir şekilde sağlanamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş ulaşımda yok sayılıyor!

Konuşmasının sonunda, “Kahramanmaraş ne havada var ne karada” diyerek şehrin yaşadığı ulaşım krizini özetleyen Karatutlu, Kahramanmaraş’ın artık görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı. İlgili bakanlıkları ve kurumları göreve davet etti.