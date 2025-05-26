25 Mayıs Pazar akşamı, Ulu Camii Meydanı’nda kurulan dev LED ekran önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, takımlarını final maçında canlı olarak destekledi.

Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu’nda oynanan final karşılaşmasında İstiklalspor, rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek 2. Lig’e yükseldi. Bu tarihi maç, Göksun’da AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava etkinliğiyle ilçenin dört bir yanındaki sporseverlere ulaştırıldı.

Etkinlik, AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir’in koordinasyonunda gerçekleşti. Özdemir, organizasyon kapsamında hemşerilerle birlikte maçı izleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Destek için AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, MHP İl Başkanı H. Vahit Demiröz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da etkinlikte yer aldı. Onikişubat Belediyesi’nin sağladığı mobil LED ekran sayesinde seyirciler, maç keyfini yüksek çözünürlükle yaşadı.

Furkan Özdemir, yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş İstiklalspor’un Play-Off final maçını Ulu Camii Meydanı’nda hemşerilerimizle birlikte izledik. Bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu zafer, sadece takımımızın değil, Göksun’un da ortak gururudur. Kahramanmaraş İstiklalspor’a 2. Lig’de başarılar diliyoruz.” dedi.

Bu anlamlı etkinlik, Kahramanmaraş’ın spor alanındaki başarısını ilçelerde de coşkuyla kutlamanın ve toplumda birlik ruhunu güçlendirmenin en güzel örneği olarak öne çıktı. Aynı zamanda, yaşanan deprem felaketinin ardından moral ve umut tazeleyen güçlü bir dayanışma etkinliği olarak dikkat çekti.