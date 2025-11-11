Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, her yaş grubuna yönelik kültür ve sanat etkinliklerini aralıksız sürdürmeye devam ederken, çocuklara yönelik özel programlarıyla da dikkat çekiyor.Bu kapsamda Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje çerçevesinde minik izleyicilere uluslararası nitelikte bir tiyatro deneyimi sunulacak.

Proje kapsamında, Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı ArjanDwarshuis’un kaleme aldığı “Ronnie – Göldeki Fısıltı” adlı eser sahneye uyarlanarak çocuklarla buluşacak. Doğa bilinci, arkadaşlık ve dayanışma temalarını merkezine alan tiyatro oyunu; interaktif anlatımı, canlı karakterleri ve renkli sahne tasarımıyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sunacak. Özellikle 7 – 10 yaş arası çocukların çevre farkındalığı, empati ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen “Ronnie – Göldeki Fısıltı”, ücretsiz olarak sahnelenecek.

Afşin, Göksun ve NFK Kültür Merkezi’nde Çocuklarla Buluşacak

Gösteri, 15 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde, saat 14.00’da ise Göksun Belediyesi Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Oyun ayrıca 22 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Perşembe günleri saat 10.30 ve 14.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde de sahnelenerek şehir merkezindeki çocuklarla bir araya gelecek.

Kültürel İş Birliği Artarak Sürüyor

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda Büyükelçiliği arasında yürütülen kültürel iş birliğinin bu projeyle daha da güçlendiği vurgulandı. Açıklamada, “Hollanda Büyükelçiliğiyle devam eden kültürel ve diplomatik iş birliğimiz, yürütülen ortak projelerle daha da artmaktadır. Bu kapsamda, Hollanda Büyükelçiliğinin destekleriyle, çocuklarımızın sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak Ronnie – Göldeki Fısıltı tiyatro oyununu minik izleyicilerle buluşturuyoruz. Oyunumuzla edebiyatın ve tiyatronun birleştirici gücünden faydalanarak toplumsal ve sosyal iyileşmeye katkı sağlamasını amaçlıyoruz” ifadelerine yer verildi.