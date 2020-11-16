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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un acı haberi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un acı haberi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.

16 Kasım 2020 Pazartesi 15:54
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Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeŞEHİTPiyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz
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