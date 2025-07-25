Uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü.

Aytekin, önceki projelerinde gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekti.

Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl, Bizim Hikaye ve Karadayı gibi iddialı yapımlarda yer aldı.

Aytekin, her defasında oyunculuk yeteneğini kanıtlamıştı.

Şimdi ise Teşkilat dizisindeki gazeteci rolüyle geri dönüyor.

Aytekin’in yer aldığı dizideki karakteri, şimdiden merak konusu oldu.

Magazin dünyasında da tanınan Aytekin, Teşkilatta izleyiciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Dizinin dinamiklerine nasıl uyum sağlayacağı, karakterinin gelişimi ve performansı, izleyenlerin ilgisini çekmeye aday.

Teşkilat dizisinin başarılı kadrosuna katılan Aytekin, ekranlara yeniden adım atarken, hayranlarını da heyecanlandırıyor. Habib Aytekin'in geri dönüşü, televizyon dünyasında ses getirebilir.