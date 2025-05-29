Lise son sınıf öğrencisi Hasan Zülkarneyn Merci̇mekoğlu 2024-2025 Eği̇ti̇m Öğreti̇m Yılı Okul Sporları Li̇se Genç Erkekler A Kategori̇si̇nde Modern Pentatlon Türki̇ye Şampi̇yonu oldu.

2024/2025 Eğitim öğretim yılı okul sporları modern pentatlon Türkiye şampiyonasında Modern Pentatlon Türkiye şampiyonu olan Kahramanmaraş MBA okulları 12 sınıf öğrencisi Hasan Zülkarneyn Mercimekoğlu, HG holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy'u HG Hospital’da ziyaret etti. Kampüs Müdürü Meliha Kekilli, Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Çağlar Göksu ve Spor Koordinatörü Gürbüz Koçer’de hazır bulundu.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, Şehrimize Türkiye şampiyonluğu getiren Kahramanmaraş MBA okulları 12 sınıf öğrencisi Hasan Zülkarneyn Mercimekoğlu’na çeşitli ödüller verip tebrik etti.

Sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edecekleri ifade eden Gürsoy, “Spor bir ülkenin ve bir şehrin kalkınması ve eğitimde kalitenin temeli demektir. Spor ahlakı ve kültürü ile yetişen gençler hem kötü alışkanlıklardan uzak durur hem de daha disiplinli ve özenli bir hayatları olur. Bu bir yaşam kültürüdür. Bizler de HG Holding olarak sporu ve sporcuyu bu saydığım büyük değerler ışığında destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.”dedi.