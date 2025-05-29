Başkan Akpınar, üretim alanlarını yerinde inceleyerek öğrencilerle bir araya geldi.

Söz konusu protokol kapsamında, Dulkadiroğlu Belediyesi ihtiyaç duyduğu bank ve piknik masalarının temini, okulun üretim atölyeleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Böylece hem belediyemizin ihtiyaçları yerel kaynaklarla karşılanıyor hem de öğrencilerin üretim süreçlerine aktif katılımı desteklenerek mesleki gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Akpınar, üretime katkı sunan tüm gençleri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Başkan Akpınar, “Bu anlamlı iş birliğiyle sadece fiziki ihtiyaçlarımızı değil, gençlerimizin eğitimine ve özgüvenlerine de katkı sağlıyoruz. Ortaya konan bu örnek modelin, toplumsal faydayı önceleyen birçok projeye ilham olacağına inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

Eğitim ile yerel yönetim iş birliğinin başarılı bir örneği olan bu çalışma, Dulkadiroğlu’nun kalkınma vizyonuna da önemli bir katkı sağlıyor. Başkan Akpınar, protokolün hayata geçirilmesinde emeği olan okul yönetimine ve üretimde aktif görev alan öğrencilere teşekkür ederek, iş birliğinin ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni etti.