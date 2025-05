Doç. Dr. Rabia Demir, Doç. Dr. Mehmet Ali Büyükparmaksız ve Dr. Öğr. Üyesi Nazif Gür’ün yürütücülüğünü üstlendiği etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

KSÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, açılış konuşmasında fakültenin son bir ay içerisinde düzenlediği çeşitli sanatsal etkinliklere vurgu yaptı. “Değerli akademisyenlerimiz ve kıymetli öğrencilerimizin eserleriyle bizlere sanat rüzgârı estirdiler. Katılımın yüksek olması, sanatın canlılığının ve toplumsal ilgisinin göstergesidir.” dedi. Ayrıca, Mayıs ayında gerçekleşen öğrenci eserlerinin sergilenmesini geleneksel bir başarı olarak nitelendiren Akıncı, “Sanata katkılarımız artarak devam edecek ve çok daha güzel çalışmalar yapılacağına yürekten inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mehmet Ali Büyükparmaksız ise dört yıllık eğitim sürecinin hızla geçtiğini ve mezuniyetin hem sevinç hem de hüznünü taşıdığını belirtti. “Sınıf ve atölyelerde birlikte ürettiğimiz birbirinden değerli eserler, 66 adet ebatlı çalışmalar, 35 tuval ve 31 deneysel uygulamadan oluşuyor. Sergide yer alan her çalışma, öğrencilerimizin hayatın sosyal, siyasi ve kültürel sorunlarına dair özgün bakış açılarını yansıtıyor.” dedi. Büyükparmaksız, sanat eğitimindeki yoğun emeğe dikkat çekerek, “Özellikle resim atölyelerinde özgün sanat eserleri ortaya çıkarmaya odaklanıyoruz. Sanat camiasında önemli yerler edineceğinize inanıyor, yolunuzun açık olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Sanatseverler, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyet sergisinde öğrencilerin eserlerini incelerken, her bir çalışmanın sadece bir sanat eseri olmanın ötesinde; genç sanatçıların hayal gücü, emek ve içsel dünyalarının somut bir yansıması olduğunu gözlemledi. Eserler, sanatçıların özgün bakış açıları ve sorgulayıcı zihinlerinin hayatın karmaşasında anlam arayışını güçlü şekilde yansıtıyordu. Sanatın gücü, bu özgünlük, cesaret ve yaratıcı direnişle adeta canlı canlı hissediliyordu. Her fırça darbesi ve her form, geleceğin sanat dünyasına atılan önemli ve umut vaat eden bir adım olarak değerlendirildi.

Sergi boyunca Dr. Öğr. Üyesi Arzu Mustafayeva’nın piyano resitali, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sundu. Protokol üyeleri, etkinlik sonunda sergiye emeği geçen öğrencilere ve onlara yol gösteren akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etti. Toplu fotoğraf çekimi ile sona eren sergi, 4 Temmuz’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.