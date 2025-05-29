Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına yön veren etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Sanattan spora, gençlik çalışmalarından açık hava etkinliklerine kadar birçok alanda vatandaşların sosyal yaşamına değer katan Onikişubat Belediyesi, bu kez motosiklet tutkunlarını Kahramanmaraş’ta buluşturacak kapsamlı bir festivale ev sahipliği yapacak.

Ülke çapında tanınan motosiklet sporcuları, motosiklet bayileri ve ünlü markaların stantlarının yer alacağı Kahramanmaraş Motofest, hem motor sporlarına hem de konserleriyle müzik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Birbirinden güzel konserler Kahramanmaraş halkını bekliyor

Festival kapsamında sahne alacak isimler arasında İlyas Yalçıntaş, Hande Ünsal, Touche, Oldu O Zaman, Anavarsa, Kanun Azap & Ahmet Özhan Güven gibi sevilen sanatçılar yer alıyor. Katılımcılar, şehrin doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenecek ücretsiz doğa turları ile Ali Kayası gibi eşsiz destinasyonları keşfedecek.

Festivalin ilk gününde, Grup Anavarza ile Kanun Azap ve Ahmet Özhan Güven, ikinci gününde Hande Ünsal, üçüncü gününde ise Oldu O Zaman,Touche veİlyas Yalçıntaş sahne alacak. DJ gösterileri ile coşku tavan yapacak.

Misafirler gezilerle Kahramanmaraş’ı tanıyacak

Ücretsiz kamp alanları, her sabah sıcak çorba ikramı ve katılımcılara özel festival indirimleriyle Motofest, sadece bir motosiklet festivali değil; aynı zamanda dostlukların pekiştiği, doğayla iç içe geçirilen, kültür ve eğlencenin harmanlandığı özel bir etkinlik olacak.

Festivalde ayrıca, motosiklet güzellik yarışması, yavaş gitme yarışması gibi ödüllü aktivitelerle heyecan zirveye çıkarken; ünlü motosiklet markalarının stantları, ekipman alışverişi için kaçırılmayacak fırsatlar sunacak. Katılımcılar, sürpriz hediyelerle kask, mont, eldiven, intercom gibi birçok motosiklet aksesuarına da sahip olabilecek.

Başkan Hanifi Toptaş’tan Motofest’e davet

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Motofest’e tüm kente halkını davet ederek, “Sporu ve sanatı destekleyen, gençlerin ve ailelerin sosyal yaşamlarını renklendiren her projeye önem veriyoruz. Kahramanmaraş Motofest, hem şehir dışından gelecek misafirlerimizle Kahramanmaraş’ı tanıtacağımız hem de hemşehrilerimize farklı bir deneyim sunacağımız önemli bir organizasyon olacak. Tüm halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Motofest, 30 Mayıs Perşembe günü start alacak ve 1 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar sürecek.

Kahramanmaraşlıları müziğin, doğanın, sporu ve eğlencenin kalbine davet eden bu büyük etkinlik, Onikişubat’ın dinamik ve kültürel yüzünü bir kez daha gözler önüne serecek.