Kongreye, Tarım ve Orman Bakanı Sn. İbrahim Yumaklı’nın da katılımıyla sektöre dair önemli kararlar alındı.
TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, kongre kapsamında düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer alarak Türkiye’nin tarım sektörüne yönelik güçlü adımlarını vurguladı:
“Üreticimizin her zaman yanındayız! Üstün vasıflı tohumlarla Türkiye Yüzyılı’nda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Gezginç, TİGEM’in öncülüğünde tarımda sürdürülebilirlik ve verimliliğin artmasına yönelik projeler hakkında bilgi verdi.
Kongreye katılan tüm sektör temsilcileri, Türkiye’nin tarım alanındaki liderliğini pekiştirme yönünde atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.