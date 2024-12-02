Erdem Tatlıcı, atamasının ardından yaptığı açıklamada, Hatay’ın yeniden inşasında işçilerin ve işverenlerin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Tatlıcı, “Depremin etkileri işçilerin yanı sıra işverenlerimizi de derinden sarstı. Hem işçi hem de işveren kardeşlerimizin yanında olacağız. Çalışma koşullarını iyileştirmek, sorunlara çözüm üretmek için tüm gücümüzle sahada olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Önceliğimiz”

Tatlıcı, işçilerin sahada çok ağır bir yük taşıdığını belirterek, onların haklarının korunmasının İŞÇİDER için bir öncelik olduğunu vurguladı. “Hatay’ı yeniden inşa ederken işçi kardeşlerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi çok önemli. Emeğin kutsallığına inanan bir anlayışla işçimizin haklarını savunacağız.”

Hukuki Destek ve Masraflar Dernek Tarafından Üstlenilecek

İŞÇİDER olarak, işçilerin hukuki süreçlerinde de yanlarında olacaklarını belirten Tatlıcı, “İşçi kardeşlerimizin hukuki mücadelelerinde masraflarını derneğimiz üstlenecektir. Özellikle iş kazaları ve diğer hukuki süreçlerde, alanında uzman 20 kişilik hukuk müşavirimiz, işçilerimizin haklarını savunacaktır.” dedi.

Genel Başkan Muttalip Akkuş’tan Destek Mesajı

İŞÇİDER Genel Başkanı Muttalip Akkuş, Erdem Tatlıcı’ya başarı dileyerek, “Hatay’ın yeniden inşa sürecinde emeğin, adaletin ve dayanışmanın gücünü ortaya koyacağız.” dedi.

Sonuç olarak, İŞÇİDER’in Hatay’da başlattığı bu yeni dönem, işçi hakları mücadelesinin daha da güçlenmesi ve yerel halkın haklarının savunulması adına önemli bir adım olarak tarihe geçecek.