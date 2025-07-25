Yeşilgöz’de gerçekleştirilen yoğun eğitim programında ekip, gerçek bir vakaya müdahale edercesine tatbikatlar yapıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarına karşı hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan ekip, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle müdahale kabiliyetlerini en üst düzeye çıkarıyor.

Bu kapsamda Yeşilgöz’de gerçekleştirilen yoğun eğitim programında ekip, gerçek bir vakaya müdahale edercesine tatbikatlar yapıyor. Eğitimlerde; hızlı müdahale teknikleri, su altı arama yöntemleri, kurtarma botlarının etkin kullanımı, ilk yardım uygulamaları ve acil müdahale süreçleri detaylı şekilde işleniyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, özellikle yaz mevsiminde serinlemek isteyen vatandaşların baraj, gölet, dere ve sulama kanallarında yüzmekten kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu. Denetimsiz ve tehlikeli sularda yüzmenin, hayati risk taşıdığına dikkat çekilirken, olası bir vakaya karşı vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak profesyonel yardım almaları gerektiği vurgulandı.