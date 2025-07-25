Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik yürüttüğü eğitim ve rehberlik faaliyetlerini üniversite tercih döneminde de sürdürüyor. Pusula Maraş çatısı altında hayata geçirilen etkinliklerle gençlerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında “Üniversite Tanıtımı ve Tercih Danışmanlık Günleri” düzenliyor.

Gençlerin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek program, iki ayrı noktada öğrencilerle buluşacak. Piazza AVM ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde kurulacak tanıtım ve danışmanlık stantlarında, hem şehrin iki önemli yükseköğretim kurumu olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi hakkında bilgilendirme yapılacak hem de tercih sürecinde uzmanlar tarafından birebir rehberlik desteği sunulacak.

Öğrenciler İçin İki Farklı Noktada Hizmet

Tercih dönemi boyunca PiazzaAVM’de kurulacak danışma standı her gün 15.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki danışmanlık hizmeti ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında öğrencilerin tercih işlemlerine rehberlik edecek. Üniversite hayali kuran tüm gençlerin, rehberlik hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabileceği etkinliğe davetli olduğu ifade edildi.