Kahramanmaraş’ta ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin hızla gelişen yeni yerleşim yerlerinden olan Önsen ve batı mahallelerine ulaşımı sağlayan 4 kilometrelik arterde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalarla birlikte, yolun mevcut genişliği yaklaşık iki katına çıkarılırken, bölgenin trafik yükünü azaltacak yeni şeritlerde asfalt serimi büyük ölçüde tamamlandı.

Şu ana kadar tamamlanan kısımlar trafiğe açılırken, son aşamaya gelinen bölümdeki çalışmaların da önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor. Yeni arterin tamamlanmasıyla birlikte başta Önsen ve Kurtlar olmak üzere batı mahallelerine ulaşımda konfor ve güvenlik artacak.

Şehrin Geleceğine Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Önsen ve çevresindeki ulaşım yatırımlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Kahramanmaraş’ımızın gelişen bölgelerinden biri olan Önsen, Kurtlar ve batı mahallelerimize ulaşımı sağlayan 4 kilometrelik arterde sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Bu arter sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda bu bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişiminin de önünü açacak stratejik bir yatırım.Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde yürütülen bu çalışmalarla yol genişliği yaklaşık iki katına çıkarıldı. Yeni şeritlerin trafiğe açılmasıyla birlikte, hemşehrilerimiz çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşıyor.Bu vesileyle Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı, Milletvekilimiz Vahit Kirişci’ye, Milletvekillerimiz Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin’e,emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.