Hayat Yeniden Vakfı, bu anlamlı günün yıldönümünde iyiliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurgulamak için “İyilik Ormanı” projesini hayata geçiriyor. Bu proje, Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi kapsamında depremde yetim kalan çocukların geleceğine umut olacak bir adım olarak EXPO Çocuk Dünyası’nda gerçekleşecek.
HER FİDAN, BİR CAN
Anma programında, depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi anmak ve iyiliği kalıcı hale getirmek için fidan dikimi gerçekleştirilecek. “Her Fidan, Bir Can” sloganıyla, dikilecek her fidan depremde hayatını kaybedenler anısına adanacak ve Kahramanmaraş’ta İyilik Ormanı olarak kök salacak.
PROGRAM DETAYLARI
Tarih: 8 Şubat 2025, Cumartesi
Saat:12:00
Yer: EXPO Çocuk Dünyası / Onikişubat / Kahramanmaraş
12:00 – 12:30 | Karşılama
12:30 – 13:00 | Açılış Konuşmaları
- Saygı Duruşu
- İstiklal Marşı
- Dua
- Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan
- Protokol Üyeleri ve Destekçiler
Konu Başlıkları:
- 6 Şubat Depreminde Kaybedilenler için Saygı Duruşu
- İyilik Ormanı’nın ve Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi’nin Tanıtımı
- Toplumsal Dayanışmanın ve İyiliğin Önemi
13:00 – 13:30 | Atölye Keşfi
- Sanat Atölyesi
- Oyun Terapisi
- Drama
- İngilizce Etkinlikleri
- Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi çocuklarıyla tanışma
- Çocuklar için interaktif oyunlar ve aktiviteler
- Hediye paketlerinin dağıtımı
13:30 – 14:00 | İyilik Ormanı Fidan Dikimi
- Katılımcılara fidanların dağıtılması
- Her fidanın depremde hayatını kaybedenlere adanması
- Toplu fidan dikimi ve fotoğraf çekimi
14:00 | Kapanış ve Teşekkür Konuşmaları
- Katılımcılara teşekkür
- Toplu fotoğraf çekimi
- Bir sonraki etkinlikler hakkında bilgilendirme
KİRMIZI BİSİKLET YETİMLER PROJESİ
Deprem sonrasında yetim kalan çocuklarımıza destek olabilmek ve onlara yeni bir umut aşılayabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu proje, dört yıl boyunca devam edecek. Kapsamında; eğitim, sanat, spor ve sosyal aktivitelerle çocukların büyüyen yaralarını sararak, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacak faaliyetler yer alıyor.
KATILIM VE DESTEK
Bu anlamlı etkinlikte yer almak isteyen herkesi, Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek bu anma programına davet ediyoruz. Gelin, iyiliği birlikte yeşertelim ve depremzede çocuklarımız için yeni bir umut olalım.