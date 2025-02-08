Hayat Yeniden Vakfı, bu anlamlı günün yıldönümünde iyiliğin ve dayanışmanın önemini bir kez daha vurgulamak için “İyilik Ormanı” projesini hayata geçiriyor. Bu proje, Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi kapsamında depremde yetim kalan çocukların geleceğine umut olacak bir adım olarak EXPO Çocuk Dünyası’nda gerçekleşecek.

HER FİDAN, BİR CAN

Anma programında, depremde kaybettiğimiz sevdiklerimizi anmak ve iyiliği kalıcı hale getirmek için fidan dikimi gerçekleştirilecek. “Her Fidan, Bir Can” sloganıyla, dikilecek her fidan depremde hayatını kaybedenler anısına adanacak ve Kahramanmaraş’ta İyilik Ormanı olarak kök salacak.

PROGRAM DETAYLARI

Tarih: 8 Şubat 2025, Cumartesi

Saat:12:00

Yer: EXPO Çocuk Dünyası / Onikişubat / Kahramanmaraş

12:00 – 12:30 | Karşılama

12:30 – 13:00 | Açılış Konuşmaları

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

Dua

Hayat Yeniden Vakfı Başkanı Zeynep Nur Yerhan

Protokol Üyeleri ve Destekçiler

Konu Başlıkları:

6 Şubat Depreminde Kaybedilenler için Saygı Duruşu

İyilik Ormanı’nın ve Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi’nin Tanıtımı

Toplumsal Dayanışmanın ve İyiliğin Önemi

13:00 – 13:30 | Atölye Keşfi

Sanat Atölyesi

Oyun Terapisi

Drama

İngilizce Etkinlikleri

Kırmızı Bisiklet Yetimler Projesi çocuklarıyla tanışma

Çocuklar için interaktif oyunlar ve aktiviteler

Hediye paketlerinin dağıtımı

13:30 – 14:00 | İyilik Ormanı Fidan Dikimi

Katılımcılara fidanların dağıtılması

Her fidanın depremde hayatını kaybedenlere adanması

Toplu fidan dikimi ve fotoğraf çekimi

14:00 | Kapanış ve Teşekkür Konuşmaları

Katılımcılara teşekkür

Toplu fotoğraf çekimi

Bir sonraki etkinlikler hakkında bilgilendirme

KİRMIZI BİSİKLET YETİMLER PROJESİ

Deprem sonrasında yetim kalan çocuklarımıza destek olabilmek ve onlara yeni bir umut aşılayabilmek adına hayata geçirdiğimiz bu proje, dört yıl boyunca devam edecek. Kapsamında; eğitim, sanat, spor ve sosyal aktivitelerle çocukların büyüyen yaralarını sararak, geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacak faaliyetler yer alıyor.

KATILIM VE DESTEK

Bu anlamlı etkinlikte yer almak isteyen herkesi, Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek bu anma programına davet ediyoruz. Gelin, iyiliği birlikte yeşertelim ve depremzede çocuklarımız için yeni bir umut olalım.