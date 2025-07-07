Yaklaşık 150 Milyonluk yatırımla bölgeye 52 kilometre içme suyu ve 45 kilometre kanalizasyon hattı ile içme suyu depoları kazandırılıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak yürütülen altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 11 ilçe ve kırsal mahalleleri kapsayan projelerle şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenirken, sürdürülebilir ve modern altyapı sistemleri ile yenileniyor.

Bu kapsamda Çağlayancerit Helete’de yaklaşık 150 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen yeni içme suyu ve kanalizasyon hatlarının imalatı büyük oranda tamamlandı.

Modern ve Çevreci Altyapı Hedefi

Bölgeye, yaklaşık 150 Milyon TL’lik yatırımla 52 kilometre içmesuyu hattı, 45 kilometre kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve çeşitli yapılar inşa ediliyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlamış eski hatlar modern ve dayanıklı malzemelerle değiştiriliyor. Ayrıca yeni yerleşim bölgelerine hizmet verebilmek için yeni içme suyu ve kanalizasyon hatları inşa ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Helete Mahallesi, daha sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşacak.