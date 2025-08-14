Başkan Gül Mesajında; AK Parti, Ülkemizin kalkınması ve Milletin refahı için attığı adımlarla kurulduğu günden bu yana Milletimize hizmet etmeyi temel ilke edinmiş, “Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı” olmuştur.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde; “Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle kurulan AK Parti’mizin 24 yıllık tarihi, millet iradesine dayalı bir siyaset anlayışı ve hizmet aşkının eseridir.

AK Parti; 24 yılda ülkemizin her alanda gelişmesi ve milletimizin refah seviyesinin artması adına çok önemli başarılara imza atmış, “Durmak yok, yola devam” şiarıyla çıktığı bu kutlu yolda, her zaman Milletimizin yanında olmuştur. Bundan sonrada aynı kararlılıkla Milletimizin yanında olmaya devam edecektir.

Geleceğe daha güçlü, daha kararlı ve daha umutlu adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır. Milletimizin güven ve desteğiyle, Türkiye Yüzyılı hedefimizle, ülkemiz ve şehrimiz Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz.

AK Parti'mizin 24.Kuruluş yıl dönümünü kutlarken; Milletimize, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve partimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete irtihal eden teşkilat üyelerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.