Dulkadiroğlu Belediyesi, 105 mahallemizin tamamında olduğu gibi Akyar Mahallesi’nde de yol standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Güvenli, düzenli ve modern yollar ile vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma temposu sürdürülüyor.

BAŞKAN AKPINAR: “HER MAHALLEMİZE EŞİT VE KALİTELİ HİZMET SUNUYORUZ”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, şunları söyledi:“İlçemizin her köşesinde, hemşehrilerimize yakışır yollar inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Akyar Mahallemizde TOKİ konutlarının bağlantı yollarını modern bir görünüme kavuşturduk. Bu yollar, hem bölge sakinlerimizin günlük ulaşımını kolaylaştıracak hem de mahallemizin değerine değer katacaktır. Hedefimiz, 105 mahallemizin tamamında standartları yükseltmek, güvenli ve konforlu ulaşım imkânını herkes için sürdürülebilir kılmaktır.”

Başkan Akpınar, çalışmalarda emeği geçen belediye personeline teşekkür ederek, yapılan hizmetin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.